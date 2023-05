Vergogna in Inghilterra: tifoso dell’Arsenal picchiato, bambini traumatizzati

INGHILTERRA - L' Arsenal di Arteta non molla la presa sul Manchester City e tiene la Premier ancora aperta . La recente vittoria dei Gunners per 2-0 al St. James' Park contro il Newcastle ha fatto seguito al successo nel London derby contro il Chelsea . Il City di Guardiola è avanti di un punto (82 a 81) e con una partita da recuperare. Intanto, stanno circolando immagini scioccanti che riguardano un tifoso dell'Arsenal...

Newcastle-Arsenal, tifoso dei Gunners picchiato in tribuna

Scioccante e forte il video condiviso dall'account Twitter Away Day Sleepers. Un tifoso dell'Arsenal ha assistito alla partita contro il Newcastle al St. James' Park dalla tribuna Milburn. Scoperto da un gruppo di tifosi dei Magpies, l'uomo è stato brutalmente picchiato e minacciato. Durante la colluttazione, alcuni bambini hanno assistito alla scena e sono rimasti traumatizzati. Un bambino, visibilmente scioccato, ha chiamato ripetutamente il padre. Sui social in molti si sono lamentati del non tempestivo intervento degli steward: "Mi preoccupa il fatto che gli steward non intervengano subito", "Alcuni sono troppo occupati a guardare la partita, altri se ne fregano totalmente", si legge nei commenti. Alcuni tifosi del Newcastle, invece, hanno puntato il dito contro il tifoso dell'Arsenal: "Ha lanciato bottiglie in giro festeggiando davanti ai tifosi di casa".