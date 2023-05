Shock in Premier, il tecnico del Newcastle aggredito da un tifoso!

LEEDS (INGHILTERRA) - Il Newcastle è pienamente in corsa per un piazzamento Champions in Premier League, anche se il pareggio di oggi (sabato) in casa del Leeds (2-2) ne ha frenato la corsa. Non è bastata la doppietta di Wilson ai Magpies di Eddie Howe, che nel recupero della partita è stato aggredito verbalmente e fisicamente da un tifoso.