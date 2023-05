Premier League: il Manchester United risorge e 'prende' il Newcastle

LONDRA (INGHILTERRA) - Dopo due ko di fila torna a gioire il Manchester United , che nella 36ª giornata di Premier League batte 2-0 il Wolverhampton a Old Trafford. Un successo pesante quello firmato da Martial (32') e Garnacho (94') per i 'Red Devils', che agganciano così a quota 66 punti il Newcastle . La terza della classe infatti non riesce ad andare al di là del pari (2-2) sul campo del Leeds ( dove il tecnico ospite Eddie Howe è stato aggredito da un tifoso ) : i padroni di casa vanno avanti con Ayling (7') ma poi sbagliano il rigore del possibile raddoppio con Bamford (28'). Dal dischetto pareggia invece Wilson (31') che nella ripresa, dopo l'ingresso dell'azzurro Gnonto nel Leeds, firma il sorpasso trovando la doppietta ancora su rigore (69'). Il vantaggio dura però solo dieci minuti, perché al 79' Kristensen trova la rete del difinitivo 2-2.

Tottenham ko, pari Chelsea

Come lo United 'risorge' anche l'Aston Villa, reduce da due sconfitte consecutive ma capace di battere 2-1 il Tottenham sesto in classifica e di agganciarlo così a quota 57 (a +2 sul Brighton di De Zerbi che ha però giocato tre gare in meno alle due rivali). A decidere il match di Birmingham le reti di Jacob Ramsey (8') e Douglas Diaz (72'), con quella segnata da Kane su rigore che arriva troppo tardi (90') per gli 'Spurs'. Di un pareggio casalingo poi deve accontentarsi il Chelsea, a cui non basta la doppietta di Sterling (51' e 58'): ne fa due anche Awoniyi (13' e 62') che consente così al Nottingham Forest di conquistare un punto prezioso in chiave salvezza.

Crystal Palace e Fulham ok

Negli altri due match di giornata vincono per 2-0 il Crystal Palace che supera in casa il Bournemouth (doppietta di Eze che va a segno al 39' e poi al 58') e il Fulham, che passa sul campo del Southampton (in gol Carlos Vinicius al 48' e Mitrovic al 72').

