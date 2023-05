"Chelsea, Pochettino sarà il nuovo allenatore: firma nei prossimi giorni"

LONDRA (INGHILTERRA) - Mauricio Pochettino è ad un passo dal diventare il nuovo allenatore del Chelsea . Secondo il "Sunday Telegraph", l'ex tecnico del Tottenham firmerà il contratto nei prossimi giorni e l'annuncio potrebbe arrivare già in settimana. L'argentino tornerà dunque ad allenare dopo le esperienze con il Psg e con gli Spurs .

Si ferma ancora il Chelsea: 2-2 con il Notthingham

Lampard resta fino a fine stagione

L'allenatore argentino sarà chiamato a risollevare i Blues dopo una stagione disastrosa dal punto di vista dei risultati, nonostante i numerosi rinforzi e le centinaia di milioni di sterline investite sul mercato. Pochettino prenderà il posto di Frank Lampard, che non è riuscito a migliorare la situazione del Chelsea dopo gli esoneri di Tuchel e Potter. L'ex centrocampista resterà in panchina fino al termine della stagione, con i Blues undicesimi con 43 punti e senza alcuna possibilità di raggiungere la qualificazione per una coppa europea.

Chelsea, Pochettino guida il mercato

Secondo quanto riportato dai media ingelsi, Pochettino ha già dato le prime indicazioni per il mercato: vuole che rimanga Mason Mount, nonostante un contratto in scadenza tra un anno, ed ha messo nel mirino il centrocampista del Brighton di De Zerbi, l'ecuadoregno Moises Caicedo.