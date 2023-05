Haaland e il cibo cucinato a casa. I fan: “Disgustoso”

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Continua a far parlare di sé Erling Haaland anche se, stavolta, il campo non c'entra. A tener banco nelle ultime ore sono le abitudini alimentari dell'attaccante norvegese che, secondo i più informati oltremanica, consumi qualcosa come sei pasti al giorno . Una quantità di cibo considerevole non proprio di qualità, come testimonia una storia , pubblicata dal norvegese domenica sera, su Instagram. Ecco perché.

Haaland, che mangi? "E' disgustoso"

Il capocannoniere della Premier League ha un amore particolare per il cibo cinese e il kebab ma non disdegna nemmeno il pesce spada, il branzino, l'orata e le verdure fresche. L'immagine postata nelle storie di Instagram ritrae però una teglia con all'interno alcuni pezzi di carne. Secondo alcuni follower del norvegese si tratta di fegato di manzo. Ma i dubbi sono affiorati tra i commenti: "Sono confuso. Sono come le feci", scrive un utente. Un altro aggiunge: "Non far cucinare tuo fratello". Un terzo invece commenta così: "Haaland, hai dimenticato di far uscire il tuo cane prima della partita".