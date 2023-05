Premier League, il Liverpool affonda il Leicester e allunga sul Brighton

LEICESTER (Gran Bretagna) - Nel posticipo della 36ª giornata di Premier League, settima vittoria consecutiva per il Liverpool, che travolge in trasferta il Leicester per 3-0. Pratica risolta già nel primo tempo con la doppietta firmata nel giro di tre minuti da Jones; nella ripresa arriva anche il tris di Alexander-Arnold che chiude il conto. Controcopertina per Salah, autore dei tre assist vincenti. Con questo successo i Reds di Klopp blindano il quinto posto e mettono nel mirino i posti Champions attualmente saldamente in mano a Newcastle e Manchester United. Sempre più vicino alla retrocessione invece il Leicester, che resta al penultimo posto in classifica.