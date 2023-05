LONDRA - In lotta per portare il Brighton verso una storica qualificazione europea, Roberto De Zerbi è fra i sei tecnici candidati al premio di "Manager of the year" in Premier League. L'ex Sassuolo dovrà però battere la concorrenza di Howe (Newcastle), Arteta (Arsenal), Guardiola (Manchester City), Silva (Fulham) e Emery (Aston Villa).