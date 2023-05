Premier League, crolla De Zerbi: poker del Newcastle al Brighton

NEWCASTLE UPON TYNE (INGHILTERRA) - Il Newcastle surclassa 4-1 il Brighton e fa tre passi importanti verso la qualificazione alla prossima Champions League . Nel recupero della 25ª giornata di Premier League, la squadra di Howe domina contro i 'Seagulls' di De Zerbi fin dalle prime battute: i 'Magpies' sbloccano il punteggio con un' autorete di Undav al 22' e raddoppiano con Burn al 41' del del primo tempo. Nella ripresa, al 51', accorcia Undav , ma tra l'89' e il 91' arrivano le reti di Wilson e Bruno Guimaraes che fissano il risultato sul 4-1.

Newcastle-Brighton, come cambia la classifica di Premier League

Con questa vittoria i padroni di casa si portano al terzo posto con 69 punti, tre in più del Manchester United che ne ha 66 ma che ha giocato una gara in meno, mentre è quinto il Liverpool con 65. La squadra di De Zerbi non riesce ad allungare su Tottenham e Aston Villa, restando così ancorata al sesto posto a quota 58 punti e con una partita ancora da recuperare.

