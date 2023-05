Tottenham, clamoroso ko. Frena il Liverpool, vince ancora lo United

Clamoroso ko interno del Tottenham , in piena crisi di risultati. Nell'anticipo della 37ª giornata di Premier League, gli Spurs crollano 3-1 contro il Brentford . Padroni di casa in vantaggio con il solito Harry Kane all'8' su assist di Kulusevski , ma nella ripresa gli ospiti ribaltano il risultato grazie a una doppietta di Bryan Mbeumo (50' e 62') e al gol di Wissa all'88'. Situazione incredibile in classifica, con il Brentford si porta momentaneamente al 9° posto con 56 punti, a -1 proprio dal Tottenham che resta a 57 e che vede allontanarsi la qualificazione ad una coppa europea.

Lotta Champions, United a +3 sul Liverpool

Si infiamma la lotta nella zona Champions League, con il Liverpool che non va oltre l'1-1 contro l'Aston Villa, con gol partita realizzato da Ramsey al 27' e rete del pareggio arrivata al 90' firmata da Firmino. Ne approfitta il Manchester United che, grazie al gran gol in rovesciata di Casemiro, batte il Bournemouth e con la seconda vittoria consecutiva si porta a al quarto posto +3 sui Reds. Infine pareggio per 1-1 tra Everton e Wolverhampton. Pareggio per 2-2 invece tra Fulham e Crystal Palace.