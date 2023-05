Haaland scatenato: l'energica stretta di mano è virale sui social

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Dopo aver festeggiato la conquista della Premier League sabato davanti alla tv, il Manchester City ha disputato domenica pomeriggio il suo primo match da neo campione d'Inghilterra. Contro il Chelsea all'Etihad Stadium, i 'Citizens' hanno vinto 1-0, con la giornata che si è conclusa con l'alzata di coppa. Poco prima della cerimonia, un gesto del solito Erling Haaland non è però passato inosservato ai più attenti.

Haaland incontenibile

La squadra di Guardiola è stata omaggiata in campo da un corridoio formato da membri di staff con le magliette dei 'Citizens'. Ogni giocatore è quindi passato tra due ali di persone finché è arrivato il turno di Haaland. Il norvegese, emozionato e su di giri per la conquista del suo primo titolo in Inghilterra, ha salutato tutti i componenti dello staff con strette di mano piuttosto energiche e vigorose, una delle quali ha addirittura provocato una smorfia di dolore a una ragazza: le immagini, catturate dalle telecamere, sono poi diventate virali sui social.