Brighton-Manchester City 1-1: De Zerbi festeggia l'Europa League

BRIGHTON (REGNO UNITO) - Due gol segnati, due annullati e una lunga serie palle gol ed emozioni. La sfida tra Brighton e Manchester City, recupero della 32esima giornata della Premier League, ha regalato emozioni e spettacolo e si è chiusa con il punteggio di 1-1. I neo campioni d'Inghilterra e prossimi avversari dell'Inter nella finale di Champions League, sono stati fermati dalla squadra allenata da De Zerbi che, grazie al pareggio, festeggia la matematica qualificazione in Europa League.

Enciso risponde a Foden

Ospiti in vantaggio al 25' grazie ad un colpo di testa di Foden su assist di Haaland. I padroni di casa prima si vedono annullare una rete di Mitoma (per fallo di mano), poi trovano il pari a fine primo tempo grazie a Enciso. Nel finale gol annullato ad Haaland dopo l'intervento del Var per un fallo all'inizio dell'azione.

