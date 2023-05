Haaland maltrattato dal Brighton: sangue e ferite, la testimonianza social

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Il Brighton ha pareggiato con un gran gol di Enciso la rete di Foden nella penultima giornata di Premier League e ha inchiodato sull'1-1 i campioni d'Inghilterra del Manchester City , conquistando la qualificazione alla prossima Europa League. Gioia per De Zerbi e grande soddisfazione per i calciatori, che in campo hanno dato tutto, lottando su ogni pallone. Chiedere ad Haaland per conferma.

Haaland ferito e sanguinante

L'attaccante di Guardiola su Instagram ha postato i segni della battaglia combattuta in campo. "Love these" ("adoro"), ha scritto nelle sue storie, dove si vede lo stinco destro del bomber norvegese sanguinante e ferito. Ovviamente nulla di grave, anzi un guerriero come lui ama ingaggiare duelli tosti con i difensori, tempra i campioni. I prossimi a sfidarlo saranno quelli del Brentford, poi ci sarà l'Inter per la finalissima di Champions: in arrivo un altro po' di botte, colpi e ferite.