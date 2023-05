United, show e Champions League: poker al Chelsea!

Manchester United-Chelsea, tabellino e statistiche

Show United, poker al Chelsea

Partita senza storia all'Old Trafford, che lo United indirizza già al sesto minuto: punizione di Eriksen verso il centro per Casemiro che anticipa Fofana e di testa batte Kepa. I Red Devils spingono a caccia del raddoppio, che arriva nel recupero del primo tempo con il no look di Casemiro per Sancho che a sua volta innesca Martial per un facile tap-in. Ancora dominio dello United nella ripresa, con il tris che arriva al 72' dopo che Bruno Fernandes viene atterrato in area da Fofana: è calcio rigore trasformato proprio dal portoghese. I Red Devils dilagano cinque minuti dopo, con l'errore incredibile di Fofana che permette a Rashford di realizzare il poker. Nel finale arriva il gol di Joao Felix che, però, non cambia nulla. Festa United mentre per il Chelsea è l'ennesima sconfitta di una stagione da incubo.