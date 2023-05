Per il Liverpool niente Champions. Salah è disperato: cosa ha detto

ROMA - L'attaccante del Liverpool Mohamed Salah si è detto "devastato" dal fatto che il club non giocherà nella Champions League della prossima stagione e ha aggiunto: "Non ci sono assolutamente scuse per questo". L'egiziano ha pubblicato i suoi commenti sui social dopo che la vittoria del Manchester United sul Chelsea ha definitivamente escluso i Reds dai primi quattro posti della Premier. Il Liverpool finirà quinto e giocherà l'Europa League della prossima stagione. "Abbiamo deluso voi (tifosi, ndr) e noi stessi", ha scritto Salah, 30 anni, su twitter. "Avevamo tutto ciò di cui c'era bisogno per arrivare alla Champions League del prossimo anno e abbiamo fallito. Siamo il Liverpool e la qualificazione alla competizione è il minimo".