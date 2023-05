Liverpool senza Champions, Klopp fa da 'autista': "Porto via io chi non vuole restare"

Liverpool senza Champions, le parole di Klopp

"Preoccupato per il futuro di Salah? Assolutamente, Mo ama stare qui - ha detto Klopp -, si è scusato per quello che 'noi' abbiamo fatto, non si è scusato per 'quello che gli altri hanno fatto e purtroppo c'ero anch'io'. Se poi un giocatore viene da me e mi dice 'Non ci siamo qualificati per la Champions, devo andare via', sarò io stesso a portarlo altrove. Prenderò la chiave e gli dirò: 'Sali in macchina, dove vuoi andare? Ti ci porto io'. Sarebbe qualcosa però di incomprensibile. È come se io dicessi: 'Non ci siamo qualificati per la Champions, io voglio lavorare in una squadra da Champions per cui me ne vado'. Sono il responsabile di quello che è successo, non potrei andare via". E sul pericolo che i tifosi snobbino l'Europa League, Klopp è sicuro: "Quando vai in campo non fa differenza. Sono certo al 100% che al fischio d'inizio, il giovedì sera, qualunque sia l'avversario, Anfield si farà sentire. Ed è tutto quello di cui ho bisogno".