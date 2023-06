Fenomeno Newcastle: poca storia, zero debiti

Nell’autunno del 2021, il Newcastle arrancava nei bassifondi della classifica di Premier e sembrava avviato a una probabile retrocessione. Era al diciannovesimo posto quando si materializzò un compratore: il fondo sovrano saudita PIF alla guida di una cordata che include, con quote di minoranza, il fondo di private equity PCP (basato ad Abu Dhabi) e l’investitore RB Sports & Media. Non che il vecchio proprietario, l’imprenditore britannico Mike Ashley, fosse poco facoltoso ma i nuovi azionisti impressero subito una scossa efficace anche alla gestione tecnica. Esonerato l’esperto Steve Bruce, si affidarono al tecnico emergente Eddie Howe azzerando subito un debito finanziario che sfiorava 100 milioni di sterline ma, soprattutto, rinforzando la squadra con gli acquisti a gennaio di Bruno Guimaraes (Lione), Wood (Burnley), Willock (Arsenal), Burn (Brigthon) e Trippier (Atletico Madrid). In totale, 130 milioni spesi nella sessione invernale che fruttarono una salvezza quasi insperata. Nella successiva sessione estiva, 185 milioni e un campionato finalmente di vertice , coronato dal quarto posto con qualificazione Champions. Con questo viatico, una proprietà già ambiziosa avrà ancora più potere di spesa.

Quattro titoli e tre FA Cup

Il Newcastle non è tra i club più gloriosi del calcio inglese: quattro titoli nella notte dei tempi, l’ultimo negli anni Venti quando non esisteva neppure la Premier, o almeno non si chiamava così. Un periodo aureo negli anni Cinquanta con tre FA Cup, poi più nulla. Le ultime glorie a metà degli anni 90 quando Alan Shearer guidava l’attacco dei bianconeri che arrivarono a sfiorare il titolo due volte. La città è quanto di meno glamour si possa immaginare ma i soldi, si sa, hanno il potere di trasformare le cose. Nonostante investimenti sicuramente importanti (nulla di paragonabile alle follie del Chelsea) i conti mostrano un risultato operativo negativo, come quasi tutta la Premier, ma in rosso per meno di 100 milioni sia nel 20/21 che nel 21/22. Le perdite aggregate nel biennio ammontano a 83 milioni. L’assenza di debiti consente di non pagare interessi, destinando tutti i ricavi (180 milioni di sterline nel 21/22, ovviamente destinati a crescere) alla copertura dei costi della rosa, già alti e in deciso aumento se le operazioni saranno del calibro di quella in corso per Tonali. Con 170 milioni di stipendi e 50 milioni di ammortamenti, il costo complessivo della rosa (220 milioni) è quindi abbondantemente superiore ai ricavi e pone il Newcastle fuori dai limiti Uefa per il Fair Play Finanziario.

L'assalto degli sponsor

Dato il track record delle proprietà arabe, soprattutto legate agli stati sovrani, c’è da scommettere che pioveranno sponsorizzazioni da aziende collegate. Questo, nonostante Pif sia un veicolo formalmente non controllato dal governo saudita. L’acquisizione del Newcastle, dopo una gestazione lunghissima per i mal di pancia che l’ingresso di un Paese molto discusso sul tema dei diritti umani stimolava nel Regno Unito, venne alfine autorizzata dietro pallide rassicurazioni. Un classico caso di ipocrisia britannica perché - si sa - pecunia non olet e i soldi esteri sono sempre bene accetti.