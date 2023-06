Koulibaly è già a Riyadh: visite e firma con l'Al Hilal

Dalle indiscrezioni alle immagini che confermano tutto. Dopo appena un anno, l'ex difensore del Napoli Kalidou Koulibaly lascia il Chelsea e il grande calcio per ripartire dagli Emirati. La redazione di Taggat, infatti, ha mostrato le immagini dell'arrivo del centrale senegalese a Riyadh per sostenere le visite mediche col suo nuovo club. Quale? L'Al Hilal che è pronto a ricoprire d'oro il centrale - reduce da un bellissimo gesto in Senegal - che si prepara così a lasciare la Premier League un anno dopo il suo arrivo.