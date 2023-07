Ufficiale, Newcastle: c'è il rinnovo di Karius fino al 2024

Newcastle, Karius rinnova fino al 2024

Il Newcastle, tramite un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali, ha annunciato il rinnovo del contratto di Karius per un'altra stagione, fino al 2024. Il portiere tedesco (ex Mainz, Liverpool, Besiktas e Union Berlino) proseguirà dunque la sua carriera in Inghilterra. Nell'immediato, dunque, non ci sarà un trasferimento di Karius in Italia, così come aveva sperato la conduttrice Diletta Leotta.