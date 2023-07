Jorginho e l’incredibile autogol: inizio da brividi con l’Arsenal

Giornata no per Jorginho, ex centrocampista del Napoli che adesso gioca con la maglia dell'Arsenal. Il mediano, un pallino di Sarri, è stato protagonista in negativo dell'amichevole che i Gunners hanno giocato e pareggiato (1-1 il punteggio finale) contro il Norimberga. Jorginho è entrato in campo nel secondo tempo mettendo poi a segno un autogol incredibile.