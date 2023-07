United, con l'Adidas fino al 2035: record per la cifra shock dell'accordo

United vesta ancora Adidas

Lo United ha affermato che il nuovo accordo ha "una garanzia in contanti minima di 900 milioni di sterline, soggetta a determinati aggiustamenti". Secondo l'ultimo rapporto annuale, l'accordo originario con Adidas lega una parte dei pagamenti annuali alla partecipazione del club alla Champions League. Se ciò non avvenisse per due stagioni consecutive i versamenti si ridurrebbero del 30%.