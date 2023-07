United, ten Hag furioso in campo contro il giovane Forson: svelato il motivo

Ten Hag furioso con il baby talento: cosa è successo

Le amichevoli pre-campionato rappresentano una possibilità anche per i calciatori più giovani, ma Forson non è riuscito a sfruttarla a dovere. All'Allegiant Stadium i Red Devils hanno sfidato il Borussia Dortmund, con ten Hag che ha inserito il baby talento tra i titolari. Durante la partita Forson è entrato duramente su Adeyemi, andando poi a scontrarsi con Ryerson appena rialzato per le proteste. Una scena che non è piaciuto al tecnico olandese, che lo ha subito tolto dal campo: "Ha giocato bene - le parole nel post partita - ma gli avversari hanno provato ad infastidirlo, con successo. Deve imparare, non deve reagire così alle provocazioni. Lui deve solo giocare a calcio e fare rete, questo è il miglior modo per reagire.