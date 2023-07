Manchester City, la frase di Guardiola a Rodri negli spogliatoi dopo il trionfo in Champions

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Sono passati poco meno di due mesi ma in casa Manchester City è ancora vivissimo il ricordo del trionfo in Champions League , il primo della storia del club inglese. La vittoria per 1-0 nella finalissima di Istanbul , contro l' Inter di Simone Inzaghi , è stata decisa dalla rete di Rodri . Un momento indimenticabile che il centrocampista non si toglie dalla mente.

Rodri e la rete contro l'Inter: "L'ho vista..."

Il 27enne madrileno ritorna con la mente al 10 giugno scorso: "Ho visto il gol 5mila volte!", ammette Rodri che poi aggiunge: "L'ho riguardato in tutte le diverse lingue: spagnolo, inglese, tedesco e italiano. Penso che sia stato speciale, fa parte del calcio godersi questi momenti - prosegue il madrileno - soprattutto come centrocampista difensivo, non hai la sensazione di essere decisivo". Lo stesso Rodri vuole continuare a vivere il momento d'oro della sua carriera: "Ora quando vado in vacanza i fan cantano la mia canzone. Quindi la vita è cambiata per me in un certo senso. Ma spero di poter avere ancora la calma con cui sono sempre stato caratterizzato. Mi piacerebbe fermarmi qualche mese per analizzare cosa è successo ma tutto va molto veloce".

Rodri e la frase di Guardiola: "Ecco cosa devi fare"

Il centrocampista spagnolo svela anche di essere stato rimproverato duramente nel corso della finale di Champions League. Prima della rete che è valsa la coppa, Pep lo ha infatti redarguito senza remore: "Fai un passo avanti", la richiesta di Guardiola a Rodri nei momenti in cui l'Inter spingeva sull'acceleratore per sbloccare il risultato. "Pep è stato diretto con me. In quei momenti bisogna essere forti e accettare le critiche quando la squadra soffre", la chiosa finale di Rodri.