Guardiola senza pace: rimprovera Haaland dopo i gol, poi schiaffi alla telecamera

BURNLEY (INGHILTERRA) - Pep Guardiola non si accontenta mai e non importa che il suo Manchester City abbia subito vinto contro il Burnley né che il fenomeno Haaland alla prima giornata di Premier League abbia già siglato una doppietta in poco più di trenta minuti di gioco .

Guardiola rimprovera Haaland

A fine primo tempo il tecnico del City ha rincorso Haaland per rimproverarlo, sottolineando alcune cose che evidentemente non gli sono piaciute nei primi 45 minuti di gioco. Non solo, l'allenatore, accortosi che la telecamera stava riprendendo il momento l'ha scacciata via in malo modo. Un inizio decisamente elettrizzante.