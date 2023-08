Espulso perché non lo sapeva: la nuova regola spiazza tutti in Inghilterra

LONRA (REGNO UNITO) - È Fred Onyedinma la prima 'vittima' delle nuove regole varate in Inghilterra, valide in Premier League come subito sotto in Championship dove l'attaccante nigeriano del Rotherham è stato espulso per un gesto che ora è punito con il cartellino, probabilmente per non essersi aggiornato sul sopravvenuto divieto.