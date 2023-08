De Bruyne, brutto infortunio al ginocchio: fuori per 3-4 mesi

Il centrocampista belga del Manchester City, Kevin De Bruyne, resterà indisponbile per "alcuni mesi" a causa di un brutto infortunio al ginocchio, per il quale potrebbe dover subire un intervento chirurgico. Il 32enne belga è stato costretto ad abbandonare il campo poco dopo l'inizio del primo tempo della finale di Champions League vinta dal City contro l'Inter e non ha giocato un solo minuto di pre-campionato. De Bruyne è tornato in campo nel secondo tempo della sfida persa ai rigori nella Community Shield contro l'Arsenal e successivamente ha guidato la squadra contro il Burnley nell'esordio di venerdì in Premier League. Ma dopo 23' ha chiesto alla panchina si essere sostituito.