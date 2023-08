Klopp contro il mercato super dell'Arabia Saudita: "È un problema"

LIVERPOOL - Jurgen Klopp ha rinforzato ultimamente il suo Liverpool con il giapponese Endo, ma il tecnico resta molto preoccupato per il mercato, soprattutto in riferimento ai campioni che hanno abbracciato il progetto della Saudi Pro League, la nuova frontiera del calcio che batte sotto la bandiera dell'Arabia Saudita. “Non è diventato più difficile attirare giocatori ma resta complicato. Sono cambiate tante cose, devi competere con gli altri club e inoltre l'Arabia Saudita non rende le cose facili: il nostro mercato chiude a fine mese ma il loro resta aperto", ha detto l'allenatore dei Reds.