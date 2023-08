"Shock Paquetá, è sotto indagine della Ferdercalcio inglese: il motivo"

LONDRA (Inghilterra) - Il talento brasiliano del West Ham Lucas Paquetà - secondo il tabloid Daily Mail - sarebbe indagato dalla FA per una potenziale violazione del regolamento inerente alle scommesse. L’ex giocatore del Milan si sarebbe dovuto trasferire al Manchester City per trasferimento per 70 milioni di sterline. Ma la trattativa con il West Ham nelle ultime ore ha subito una repentina frenata.