Premier League, prima vittoria per il Nottingham Forest: 2-1 allo Sheffield

NOTTINGHAM (REGNO UNITO) - Primi punti in campionato per il Nottingham Forest , che dopo il ko contro l'Arsenal al denutto supera in casa lo Sheffield United (2-1) nell'anticipo della 2ª giornata di Premier League .

Nottingham Forest-Sheffield United 2-1: cronaca, statistiche e tabellino

Il Nottingham Forest la spunta nel finale: Sheffield ko

Equilibrio subito spezzato al 'City Ground', dove il Nottingham passa in vantaggio dopo appena 3' con Awoniyi, bravo a insaccare di testa su assist di Aurier. Gli ospiti incassano il colpo ma non mollano e a inizio ripresa trovano il pari con un destro di Hamer sugli sviluppi di un corner. Al 56' va ancora a segno Awoniyi ma il suo gol viene annullato per fuorigioco, l'1-1 sembra poter reggere fino alla fine ma all'89' il Nottingham passa di nuovo: altro assist di Aurier e ancora un colpo di testa vincente, stavolta di Wood che firma il definitivo 2-1 e condanna al secondo ko di fila lo Sheffield (già battuto in casa dal Crystal Palace all'esordio).

Premier League: la classifica

Premier League: risultati, tabellini e calendario