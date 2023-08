West Ham-Chelsea, probabili formazioni e dove vederla in tv

La probabile formazione di Moyes

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Coufal, Zouma, Aguerd, Emerson; Alvarez; Ward-Prowse; Bowen, Paqueta, Benrahma; Antonio. Allenatore: Moyes. La probabile formazione di Pochettino

CHELSEA (3-4-2-1): Sanchez; Disasi, Thiago Silva, Colwill; Gusto, Fernandez, Caicedo, Chilwell; Mudryk, Sterling; Jackson. Allenatore: Pochettino

West Ham-Chelsea: orari e canali

La partita tra West Ham e Chelsea verrá trasmessa in diretta TV esclusiva su Sky Sport Football (al canale 203 del satellite). Sarà anche possibile vederla in diretta streaming su Now TV e tramite Sky Go, scaricando le app oppure accedendo ai siti delle piattaforme tramite Smart TV o dispositivi mobili (pc, tablet, console, smartphone)

West Ham-Chelsea in diretta: la cronaca

Sia West Ham che Chelsea arrivano da un pari 1-1 alla 1ª giornata: gli Hammers contro il Bornemouth, mentre i Blues contro il Liverppol. In parità, sempre 1-1, si è conclusa anche l'ultima sfida tra le due squadre nella scorsa stagionne, l'11 febbraio.