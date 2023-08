L'Aston Villa asfalta l'Everton e Zaniolo lancia un messaggio social dalla tribuna

BIRMINGHAM (INGHILTERRA) - Si riscatta l' Aston Villa di Unai Emery , che nella seconda giornata di Premier League travolge l' Everton per 4-0 . Prestazione importante per il club inglese, che all'esordio aveva ricevuto un durissimo 5-1 dal Newcastle di Tonali . Decidono la sfida, mai in discussione, le reti di McGinn, Douglas Luiz, Bailey e Duran . Primi tre punti per Emery in questa stagione.

Zaniolo in tribuna, ecco quando può fare il suo debutto

Spettatore speciale per l'Aston Villa, con Nicolò Zaniolo che ha iniziato la Premier League dalla tribuna. L'ex Roma, ufficializzato pochi giorni fa, non era stato convocato per la partita, ma era comunque presente al Villa Park per seguire i suoi nuovi compagni, come testimoniato da una storia pubblicata su Instagram con la foto della partita e le emoticon con i colori del club. L'esordio di Zaniolo in Premier League potrebbe arrivare la prossima settimana, quando l'Aston Villa sfiderà fuori casa il Burnley.