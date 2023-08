All'Arsenal basta un rigore di Odegaard: Crystal Palace ko 1-0

LONDRA (REGNO UNITO) - L' Arsenal batte il Crystal Palace 1-0 e ottiene la seconda vittoria consecutiva in campionato. Gli uomini di Arteta portano a casa il successo grazie al gol segnato su calcio di rigore da Odegaard ad inizio ripresa. I padroni di casa hanno provato nel finale a reagire, sfruttando la superiorità numerica derivata dall'espulsione di Tomiyasu , ma non sono riusciti a sfondare.

Arsenal ok: decide un rigore di Odegaard

I Gunners attaccano con insistenza nei primi quarantacinque minuti, ma non riescono a sfondare. Il vantaggio arriva al nono della ropresa, garzie ad un calcio di rigore trasformato con freddezza da Odegaard. L'Arsenal sembra in grado di gestire il risultato, ma Tomiyasu rischia di gettare tutto alle ortiche, beccandosi dua cartellini gialli nel giro di pochi minuti. In superiorità, gli uomini di Hodgson attaccano e sprecano una grande occasione con Mitchell in pieno recupero. L'Arsenal raggiunge Manchester City e Brighton in testa alla classifica.

Premier League, la classifica