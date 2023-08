Guardiola shock: operato alla schiena, ecco le sue condizioni e quando tornerà in panchina

BARCELLONA (Spagna) - Non è un periodo fortunato per il tecnico catalano Pep Guardiola. L’allenatore del Manchester City è stato operato d’urgenza per un problema alla schiena emerso negli ultimi giorni. L’allenatore dovrà restare a riposo per alcuni giorni, e potrà tornare a lavorare soltanto dopo la sosta per le nazionali prevista all’inizio di settembre.