Premier, il Chelsea torna a vincere: Sterling decisivo, Luton ko

LONDRA - Prova ad uscire dalla crisi il Chelsea di Pochettino , che apre la terza giornata di Premier League con la vittoria per 3-0 sul Luton . Primo successo per i Blues nella nuova stagione, dopo il pari contro il Liverpool e il ko contro il West Ham.

Sterling Show, vince il Chelsea

Il Chelsea si prende i tre punti grazie all'ottima prestazione di Sterling, che trascina i suoi con una doppietta, entrambe le volte su assist di Malo Gusto. L'inglese è ancora decisivo nel finale, dove serve l'assist per il 3-0 di Jackson. Tre punti per Pochettino, che sale a quota quattro in attesa degli altri risultati della giornata. Resta ultimo il Luton, alla seconda sconfitta su due partite giocate.

Dan Friedkin a Stamford Bridge

Ospiti speciale allo Stamford Bridge è Dan Friedkin, che ha avuto un incontro con Todd Boehly, presidente del Chelsea. I due patron si sono visti nella pancia dello stadio per parlare dell'affare Lukaku.