Chelsea, che figuraccia per Pochettino: non conosce i nomi dei suoi giocatori

Un fuori programma decisamente insolito quello di cui si è reso protagonista il tecnico del Chelsea Pochettino intervenuto in conferenza stampa dopo il successo sul Luton Town per 3-0 . I Blues hanno una rosa enorme e da quando è cambiata la scoietà son ben 600 i milioni spesi sul mercato con la conseguenza di un'enorme mole di giocatori che non rientrano nei piani dell'allenatore.

Pochettino "dimentica" i suoi calciatori

Tra i giocatori che non hanno trovato spazio ci sono anche Jamie Cumming e Malang Sarr dei quali l'allenatore sembra essersi dimenticato. Alla domanda sui due calciatori Pochettino appare spaesato: "Chi?", la risposta del tecnico che sembra non sapere di chi si stia parlando. Dopo un'occhiata all'addetto stampa l'allenatore ha poi proseguito giustificandosi: "Non so cosa posso dirti perché mi hai sorpreso! È come se mi avessi dato un pugno in faccia. Stavamo parlando del Luton!".