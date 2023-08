Onana, tifosi dello United imbufaliti: prima cade da solo e poi fa un'altra papera

Continua il momento no di André Onana. L'ex portiere dell'Inter, acquistato in estate dal Manchester United per 52,5 milioni di euro più 5 milioni di bonus, sta faticando ad ambientarsi. I tifosi del club inglese stanno perdendo la pazienza e iniziano a chiedere il ritorno di De Gea. Dopo la papera nel match d'esordio in Premier contro il Wolverhampton, il numero uno si è ripetuto nella sfida contro il Nottingham Forrest. Onana è stato protagonista di un goffo intervento in occasione del gol del momentaneo 0-1, siglato da Taiwo Awoniyi. Un uscita con i tempi sbagliati, che gli ha fatto perdere l'equilibrio ed ha spalancato all'attaccante avversario lo specchio della porta.