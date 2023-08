Zaniolo al debutto con l'Aston Villa: sfiora il gol e fa impazzire i tifosi

BURNLEY (INGHILTERRA) - Buona la prima per l'ex Roma e Galatasaray Nicolò Zaniolo che oggi ha fatto il suo esordio ufficiale con la maglia dell' Aston Villa nel successo della squadra di Emery sul campo del Burnely per 1-3 .

Zaniolo, ottimo esordio con l'Aston Villa

Zaniolo è entrato in campo nella ripresa e il suo approccio è stato più che positivo. Soprattutto, l'ex giallorosso ha sfiorato la rete e portato a casa venti minuti di gioco di alta qualità. Non solo, le sue giocate hanno già fatto innamorare i tifosi che durante il match lo hanno incitato con diversi cori. Al termine della gara Zaniolo ha festeggiato l'esordio con un post sui social. "Sono davvero felice di fare il mio debutto con la maglia dell'Aston Villa! 3 punti enormi!! Congratulazioni a Cash per i 2 gol MyBro".