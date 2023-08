Zaniolo, che errore sotto porta: lo sbaglio è clamoroso!

BURNLEY (INGHILTERRA) - Buona la prima per Nicolò Zaniolo che, nel pomeriggio, ha fatto il suo esordio ufficiale con la maglia dell' Aston Villa e in Premier League nel successo della squadra di Emery contro il Burnley . L'ex giocatore della Roma e del Galatasaray è entrato al minuto 73, prendendo il posto di Diaby . Un approccio positivo per il 24enne di Massa che ha anche sfiorato la rete del 4-1.

Zaniolo, che errore!

Il classe 1999 ha infatti recuperato il pallone a centrocampo, involandosi in solitaria nella metà campo degli avversari. Una volta arrivato davanti al portiere, l'ex compagno di squadra alla Roma Robin Olsen, Zaniolo ha peccato di lucidità e freddezza mandando il pallone a lato. Un errore che non è però costato il successo in trasferta ai 'Claret and Blue'.