Premier League, il Liverpool non si ferma: 3-0 all'Aston Villa di Zaniolo

LONDRA (REGNO UNITO) - In attesa del big-match Arsenal-Manchester United che chiuderà il programma della 4ª giornata di Premier League altre due gare sono andate in scena oggi (3 settembre).

Il Liverpool cala il tris: Zaniolo e l'Aston Villa ko

Ad Anfield è sceso in campo il Liverpool che ha travolto l'Aston Villa di Zaniolo con un netto 3-0. I 'Reds' partono forte e passano dopo appena 3' con Szoboszlai, che di sinistro la piazza all'angolino. L'Aston Villa accusa il colpo, perde il difensore Diego Carlos per infortunio (dentro Bailey al 19') e per la squadra di Emery la giornata si complica ulteriormente al 24' con l'autorete di Cash. Il Liverpool dilaga e sfiora il tris al 39', quando il destro di Nunez si stampa sulla traversa, ma l'appuntamento con il 3-0 è solo rimandato: a firmalo a inizio ripresa (55') è Salah. Sotto di tre gol Emery manda in campo Zaniolo (al posto di Bailey) ma la storia del match è già segnata e l'ingresso dell'azzurro non la cambia: con la terza vittoria di fila la squadra di Klopp aggancia Tottenham e West Ham al secondo posto (a -2 dal Manchester City capolista a punteggio pieno) mentre l'Aston Villa (ko dopo due successi consecutivi) resta fermo a quota 6.

Il Crystal Palace batte il Wolverhampton

Vittoria casalinga anche per il Crystal Palace, che al Selhurst Park ha battuto 3-2 il Wolverhampton. Dopo un primo tempo chiuso a reti bianche i londinesi passano con Edouard (56') e vengono ripresi da Hee-Chan (65'), ma poi raddoppiano con Eze (78') e allungano ancora con Edouard (84'), rendendo così vano il gol segnato nel recupero dagli ospiti con Matheus Cunha (96'). Con questi tre punti la squadra di Roy Hodgson sale a 7 punti in classifica, mentre i Wolves restano fermi a quota 3.

