United, sospeso Antony: deve rispondere alle accuse di violenza

ROMA - Antony Matheus dos Santos ala del Manchester United, è stato sospeso dai Red Devils, con un congedo mirato a far rispondere il brasiliano mosse contro di lui da un'ex fidanzata. Pochi giorni fa le accuse avevano portato all'esclusione di Antony dalle convocazioni della Nazionale brasiliana. L'accusa sarebbe di ripetuta aggressione fisica da gennaio nei confronti della sua ex fidanzata Gabriela Cavallin, su cui sta indagando la polizia.