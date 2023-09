Scivola e cade, che botta: la gaffe incredibile dell'ex Liverpool

WOLVERHAMPTON (INGHILTERRA) - Clamorosa gaffe in diretta tv prima della sfida tra Wolverhampton e Liverpool , valida per la quinta giornata di Premier League. L'emittente TNT Sports ha fornito la copertura del pre-partita , coinvolgendo anche un ex giocatore dei Reds , che si è reso protagonista di un momento imbarazzante con una caduta sul terreno di gioco.

Gaffe in diretta tv: scivola e cade di faccia!

Prima del fischio d'inizio sul prato del Molineux, Peter Crouch e Joe Cole hanno condotto il pre-partita parlando del match. Per intrattenere gli spettatori, i due ex giocatori si sono sfidati anche in una sfida per colpire la traversa dal limite dell'area. Durante il suo tentativo Peter Crouch, ex attaccante del Liverpool con 108 gol in carriera, ha colpito male il pallone, scivolando di faccia sul prato. Immediate le risate degli altri conduttori, con l'emittente televisiva che ha fornito subito anche un replay della gaffe. "Chi me l'ha fatto fare, per l'amor di Dio" le prime parole dell'ex bomber, visibilmente imbarazzato.