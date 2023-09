Premier, il Liverpool vince in rimonta: Klopp in testa

WOLVERHAMPTON (INGHILTERRA) - La quinta giornata di Premier League si apre con il Liverpool momentaneamente in testa dopo aver battuto in rimonta il Wolverhampton per 3-1 .

Il Liverpool vince in rimonta: Klopp in testa

Partenza shock per i Reds di Klopp, che sul campo del Moulinex vanno in svantaggio già al 7' con la rete di Hee-Chan Hwang per i padroni di casa. Il Wolverhampton riesce a difendere il vantaggio per tutto il primo tempo, ma crolla nella ripresa. Al 55' ci pensa Gakpo a ristabilire la parità, con il Liverpool che inizia a spingere a caccia del vantaggio. La difesa degli Wolves regge fino all'85', quando Salah serve alla perfezione Robertson per il gol del 2-1. Pochi minuti dopo l'autogol di Bueno mette la parola fine al match. Con questa vittoria Klopp sale in testa alla classifica con 13 punti, ma il Manchester City di Guardiola (dietro di un solo punto) deve ancora giocare.