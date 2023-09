Klopp sbotta in conferenza con un giornalista: "Mi prendi in giro?"

Klopp si sfoga contro un giornalista: il motivo

Uno dei giornalisti in sala stampa è infatti tornato sul mancato trasferimento di Salah in Arabia Saudita e sulla possibilità che si chiuda a gennaio. Klopp, visibilmente innervosito, non ha risposto e anzi si è sfogato: "Mi state prendendo in giro? Cioè una settimana dopo la conclusione del mercato tu mi chiedi già della sessione di gennaio? Ma chiedimelo verso dicembre quando tutti avranno le idee un pò più chiare, non adesso. Salah è un nostro giocatore e sta molto bene qui, punto. Hai aperto una ferita apparentemente chiusa, non ci avevo pensato più. In ogni caso non sono per nulla preoccupato".