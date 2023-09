Premier, il Chelsea frena ancora: solo un pari con il Bournemouth

BOURNEMOUTH (INGHILTERRA) - Inizio da incubo per il Chelsea di Pochettino, che non va oltre lo 0-0 contro il Bournemouth nella quinta giornata di Premier League e sale a quota 5 punti. Ennesima frenata per i Blues che, attualmente, si trovano al 14° posto nonostante il mercato faraonico delle ultime sessioni.