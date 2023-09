Premier, De Zerbi è terzo! Pari tra Arsenal e Tottenham, Chelsea ancora ko

Arsenal-Tottenham, pari show nel derby

Termina in parità uno spettacolare derby di Londra tra Arsenal e Tottenham. Ritmi altissimi sin dai primi minuti, con la prima rete che arriva al 26' per uno sfortunato autogol di Romero sul tiro di Saka. Gli Spurs spingono e prima della fine del primo tempo riescono a riportare il punteggio in parità, con Son su assist di Maddison. Si apre tra le proteste la ripresa, con Romero che concede un rigore per un tocco di mano, con il Var che conferma la decisione. Dal dischetto va Saka che riporta l'Arsenal avanti. Il vantaggio dei Gunners non dura neanche un giro d'orologio, con Son che ristabilisce la parità ancora su assist di Maddison. Calano i ritmi col passare dei minuti, ma il finale è infuocato. Le due squadre spignono e a salvare il Tottenham ci pensa Vicario, decisivo in più occasioni. La sfida termina sul 2-2, con Arsenal e Tottenham che restano a quota 14 punti.

Il Brighton vince ancora, De Zerbi terzo!

Continua a vincere il Brighton di De Zerbi, che batte 3-1 il Bournemouth. Sbloccano la partita gli ospiti con Solanke al 25', ma i padroni di casa riescono a rimontare allo scadere del primo tempo grazie all'autogol di Kerkez. Nella ripresa si scatena Mitoma: il giapponese entra in campo al posto di Buonanotte e dopo pochi secondi porta il Brighton in vantaggio, poi al 77' chiude la partita con la doppietta personale. Terza vittoria di fila per De Zerbi, che rimane terzo in classifica con 15 punti dietro al Liverpool.

Chelsea ancora ko: vince l'Aston Villa

Non si ferma il periodo nero del Chelsea di Pochettino, che incassa l'ennesimo ko contro l'Aston Villa di Zaniolo. Partita da incubo per i Blues, che non riescono a rendersi pericolosi e restano in 10 per l'espulsione di Malo Gusto. A risolvere la sfida ci pensa Watkins, che firma l'1-0 finale. Terza sconfitta in sei giornate per il Chelsea, che resta a quota cinque punti. Continua a vincere, invece, il Liverpool di Klopp che continua a inseguire il Manchester City. Salah, Nunez e Jota piegano il West Ham, a cui non basta la rete di Bowen.