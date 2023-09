Guardiola show in conferenza stampa: "Rosso a Rodri? Ha chiesto scusa così"

MANCHESTER (Inghilterra) - La vittoria del Manchester City contro il Nottingham Forest di sabato scorso è stata macchiata da un episodio, l'espulsione di Rodri, che non è andato giù a Pep Guardiola. Soprattutto per come è arrivata, visto che il centrocampista spagnolo si è fatto cacciare per condotta antisportiva, dopo aver messo le mani al collo ad un avversario. Un cartellino rosso che Guardiola, chiaramente, ha preso male e criticato. In conferenza stampa però, il tecnico ha spiazzato tutti. Alla domanda rivolta dal giornalista su come avrebbe dovuto scusarsi Rodri con i compagni, Pep ha risposto ridendo e suscitando anche l'ilarità dei giornalisti: "Lo ha già fatto, ha già parlato con me e i suoi compagni. Come si è scusato? Ha detto "Sorry" (scusa in inglese, ndr)" mimando con le mani il gesto del calciatore.