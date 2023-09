Chelsea, che gaffe col Brighton: titolare un giocatore che è stato venduto

LONDRA (Inghilterra) - Il Chelsea, ieri nel terzo turno di Carabao Cup, ha finalmente ritrovato una vittoria che mancava da tanto. I Blues hanno superato il Brighton di De Zerbi (1-0) grazie ad un gol di Jackson nel secondo tempo, ma a far parlare è stato un errore commesso dal Chelsea nel... prepartita. Sì, perchè i Blues hanno presentato la loro distinta di squadra con la formazione ufficiale scelta da Pochettino con in campo il numero 20 Andrey Santos. Il problema è che Santos non fa più parte del Chelsea essendo stato ceduto in prestito al Nottingham Forest, ma è stato solamente un errore di stampa, con la maglia numero 20 che nei sistemi del Chelsea è rimasta assegnata ad Andrey Santos nonostante fosse in realtà di Cole Palmer, arrivato in estate dal Manchester City.