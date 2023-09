Pochettino, l'incredibile storia dei limoni per risollevare il Chelsea

ROMA - Il mondo del calcio (e non solo) è da sempre costellato di episodi e/o veri e propri rituali scaramantici: in un gioco dove un pallone corre all'impazzata assumendo traiettorie talvolta imprevedibili, cercare il modo migliore per entrare nelle grazie della dea bendata è assai comune. Chi non ricorda la boccetta d'acqua santa di Trapattoni , in panchina contro la Corea nel 2002? E chi ha qualche anno in più ricorderà anche il sale sparso sul campo dal presidente del Pisa Romeo Anconetani in vista dei match contro le big. E poi, Renzo Ulivieri e il suo cappotto indossato anche con 35 gradi. La scaramanzia insomma coinvolge da sempre giocatori, allenatori e presidenti. E ad aggiungersi a questa lista, c'è anche Mauricio Pochettino , che per risollevare le sorti del Chelsea , si affida ai... limoni.

Perché Pochettino si affida ai limoni per risollevare il Chelsea?

Secondo quanto riportato da The Athletic, Mauricio Pochettino tiene una grande cassa di limoni nel proprio ufficio al campo di allenamento del Chelsea, a Cobham. L'allenatore da anni, su consiglio di un amico, si affiderebbe da anni ai limoni, come manifestazione di fede nell'energia universale: i limoni servirebbero, sottolinea The Athletic, ad assorbire l'energia negativa dall'ambiente. Sempre stando alla meticolosa ricostruzione di The Athletic, Pochettino già teneva un vassoio di limoni sulla propria scrivania al tempo del Tottenham, sostituendoli ogni 10 giorni circa proprio perché a quel punto erano "saturi" di vibrazioni negative. Certo è che in questo primo scorcio di Premier League non sembra che lo stratagemma abbia portato... frutti: i Blues hanno vinto solo una gara delle sei disputate (sono quattordicesimi in classifica) e vivono una seria emergenza infortuni, con nove giocatori indisponibili. Ma forse Pochettino può riconsolarsi con il popolare detto che incoraggia a prendersi il meglio da quello che capita, fosse anche aspro: "If life gives you lemons, make lemonade"....