Dominguez salva il Nottingham Forest: 1-1 in dieci con il Brentford

Nottingham Forest-Brentford 1-1: cronaca, statistiche e tabellino

Dominguez salva il Forest: pari con il Brentford

Dopo il primo tempo chiuso senza reti e l'espulsione di Niakhate al 57' per doppia ammonizione infatti, gli ospiti erano passati in vantaggio con il loro capitano Norgaard (58'), a segno di testa su assist di Jensen. Con l'uomo in più la vittoria sermbrava in tasca per il Brentford (titolare in difesa l'altro ex bolognese Hickey) ma a beffarlo ci ha pensato Dominguez, che sempre di testa ha trovato la rete del pari su cross di Toffolo (65'). A rovinare la festa all'argentino però un'entrata dura da parte di un avversario, che nel finale lo ha costretto a chiedere il cambio per infortunio con i compagni riusciti comunque a difendere un punto prezioso, che consente al Nottingham Forest di tornare a muovere la classifica dopo il ko in casa del Manchester City. Qualche rimpianto ma un piccolo passo avanti anche per il Brentford, che arrivava da due sconfitte consecutive in campionato.

Premier League: la classifica

Premier League: risultati, tabellini e calendario