Tottenham sotto shock: insulti razzisti all'ex Udinese Udogie

ROMA - Il difensore italiano Destiny Udogie, acquistato in estate dal Tottenham, è stato fatto oggetto di insulti razzisti sul web dopo la vittoria degli Spurs sul Liverpool. Al termine dell'incontro, il difensore ex Udinese - nato venti anni fa a Verona - aveva postato sul proprio canale Instagram una sua fotografia in azione. Tanto è bastato per suscitare la rabbiosa reazione di numerosi sedicenti tifosi del Liverpool che hanno commentato il post con insulti razzisti, imputando ad Udogie la contestata espulsione di Diogo Jota. Uno dei tanti momenti controversi di una partita che ha visto anche un gol regolare di Luis Diaz annullato per un inesistente fuorigioco non sanzionato neppure dal Var e che, per questo, ha poi provocato perfino le scuse della federcalcio inglese al Liverpool.