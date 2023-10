Chelsea, Cucurella fa impazzire il web: la foto incredibile è virale

Contro il Fulham, Marc Cucurella ha disputato la sua prima partita in Premier League in questa stagione. Pochettino lo ha schierato dal primo minuto nel ruolo di terzino destro e il difensore spagnolo lo ha ripagato, regalando il suo contributo nel successo esterno dei Blues . Ma al di là della prestazione, a fare scalpore è stata la vistosa capigliatura che, come tradizione, Cucurella ha sfoggiato in campo.